Зеленский поздравил Санду с победой ее партии на парламентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Молдовы Майю Санду с победой ее партии "Действие и солидарность" (PAS) на парламентских выборах

"Искренне поздравляю коллегу - президента Майю Санду - с убедительной победой демократических проевропейских политических сил, в частности партии "Действие и солидарность" (PAS), на парламентских выборах! Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - написал Зеленский на странице в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), поддерживающая президента Майю Санду, одержала победу на выборах в парламент Молдовы.

Согласно предварительным подсчетам, PAS получит абсолютное большинство мандатов в парламенте Молдовы - 60-61 из 101 мандата. Это позволит ей самостоятельно сформировать правительство.