События

10:57 12.07.2021

В Киеве задержали валютных мошенников, наехавших на полицейского во время побега

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В Киеве задержали валютных мошенников, наехавших на полицейского во время побега

Столичные правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине и женщине, которые под предлогом обмена валют завладели денежными средствами киевлянина в сумме $46 тысяч и совершили наезд на полицейского при попытке побега, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник.

"Согласно материалам следствия, злоумышленники разместили объявление в сети интернет по обмену иностранной валюты по выгодному курсу. Откликнувшись на указанное объявление, потерпевший договорился о встрече со злоумышленниками с целью обмена $46 тысяч. Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. В свою очередь они передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что уходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги, однако злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления.

"Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся", - сообщают в прокуратуре.

Отмечается, что женщину, находившейся за рулём авто, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

По результатам проведенных мероприятий в течение суток правоохранителям удалось установить личность сообщника и задержать его на территории Днепропетровской области.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъято.

"Сейчас к обоим подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тыс. грн", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

Теги: #киев #мошенники
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