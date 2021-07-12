Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,8 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника составило 186 млн 800 тыс. 826, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 31 тыс. 654 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 853 тыс. 948 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 607 тыс. 156.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 874 тыс. 376, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 408 тыс. 764.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 89 тыс. 940 заболевших, умерло 533 тыс. 488 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 519,5. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 870 человек, в Индии - 293, Бразилии - 2 тыс. 492.