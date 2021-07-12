В Донецкой области будут судить банду, занимавшуюся разбоем, похищением правоохранителей и нападением на админучреждения

В Донецкой области будут заочно судить пять участников преступной вооруженной организации, совершавших разбойные нападения на предприятия, похищавших правоохранителей и захватывавших административные здания в городе Лиман весной 2014 года, сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2014 года, во время оккупации города Лиман представителями незаконных вооруженных формирований РФ, 5 местных жителей в возрасте от 30 до 57 лет в составе вооруженного преступного объединения совершали разбойные нападения на граждан, захватывали административные здания, местные предприятия, государственные учреждения и организации", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что злоумышленники с огнестрельным оружием также похитили из помещения Краснолиманского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области начальника криминальной милиции и начальника сектора уголовного розыска.

"Незаконно лишив их свободы, бандиты вывезли их на временно оккупированную территорию области, где наносили заложникам многочисленные телесные повреждения, угрожали им и членам их семей убийством, после чего похитили 124 пистолета ПМ, 2 автомата АКСУ и 2 винтовки, а также 6400 патронов различного калибра, которые находились на балансе горотдела", - подчеркивают правоохранители.

Они уточняют, что общая сумма материального ущерба причиненного бандитами за один месяц преступной деятельности составила 350 тыс. грн.

В прокуратуре добавляют, что сейчас нападавшие объявлены в розыск. В Краснолиманский городской суд направлен обвинительный акт для рассмотрения по существу за совершение преступлений, предусмотренных: ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 255, ст. 257, ч. 3 ст. 289, ст. 341, ч. 1, 2 ст. 345, ст. 349 УК Украины.

"Максимальное наказание по указанным статьям до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - резюмируют правоохранители.