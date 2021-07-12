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09:06 12.07.2021

В Киеве ожидается гроза, объявлен 1 уровень опасности

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В Киеве ожидается гроза, объявлен 1 уровень опасности

В ближайшие несколько часов и до конца суток понедельника, 12 июля, в Киеве ожидаются грозы, в связи с чем в городе был объявлен 1-й (желтый) уровень опасности, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что во время интенсивных дождей в столице на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

"Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - подчеркивают в КГГА.

Там призывают киевлян был осторожными и сообщать в экстренные службы о случаях падениях деревьев, травмирования людей и т.д.

Теги: #киев #гроза #прогноз
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