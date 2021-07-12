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08:16 12.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 174 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 236 человека, 7 летальных случаев

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В Украине за сутки зафиксировано 174 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 236 человека, 7 летальных случаев

 

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 174 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 236 человека, умерло 7 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 11 июля 2021 в Украине зафиксировано 174 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 16 медработников - 1). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 266 человека; летальных случаев - 7; выздоровели - 236 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в понедельник утром.

Днем ранее, 11 июля за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 217 человек, выздоровели 2 177 529 человека, летальных случаев - 52 604.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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