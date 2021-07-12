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06:31 12.07.2021

Повреждение теплосети под мостом Патона локализировали

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Повреждение теплосети под мостом Патона локализировали

Повреждение теплосети под мостом Патона в Киеве локализировали, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"11 июля в 18:30 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" сразу локализовала место повреждения. Идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, испытания теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, в том числе участки под мостом Патона, начались 5 августа. Проведение гидравлических испытаний позволит выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.

"Так, после испытаний и ремонтных работ с привлечением верхолазов прошлого года теплосеть под мостом Патона 

Теги: #киев #теплосеть #украина #мост
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