Повреждение теплосети под мостом Патона локализировали

Повреждение теплосети под мостом Патона в Киеве локализировали, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"11 июля в 18:30 во время гидравлических испытаний под мостом Патона обнаружено повреждение теплосети. Аварийная бригада КП "Киевтеплоэнерго" сразу локализовала место повреждения. Идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, испытания теплосетей в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5, в том числе участки под мостом Патона, начались 5 августа. Проведение гидравлических испытаний позволит выявить слабые места трубопровода, отремонтировать поврежденные участки и подготовить теплосеть к нагрузкам в осенне-зимний период.

"Так, после испытаний и ремонтных работ с привлечением верхолазов прошлого года теплосеть под мостом Патона