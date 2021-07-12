За неделю украинские саперы обезвредили 750 снарядов и мин в зоне ООС

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за минувшую неделю обследовали более 40 га территории и выявили более 750 снарядов и мин в Донецкой и Луганской областях, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Пиротехнические расчеты ГСЧС из состава Объединенных сил в течение недели 90 раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за указанный период спасателями обследовано 42,69 га территории, изъято и уничтожено 696 взрывоопасных предметов.

Также в пунктах оказания помощи жителям, расположенных на территориях контрольных пунктов въезда-выезда, специалисты ГСЧС предоставили домедицинскую и психологическую помощь 154 лицам.