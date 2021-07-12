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00:04 12.07.2021

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

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Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Европейского союза, а также заявил, что для Украины важна поддержка Германии в отношении восстановления территориальной целостности и суверенитета страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу "Северному потоку-2". Президент Украины подчеркнул, что его ввод в эксплуатацию составляет прямую угрозу энергетической безопасности стран ЕС", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность поддержки Украины следующим федеральным правительством Германии по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствованию единству Евросоюза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО.

Также стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и налаживания более тесного партнерства.

"Германия является одним из важнейших торговых и инвестиционных партнеров Украины", - отметил глава Украинского государства.

Кроме того, стороны обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны ЕС, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что более 60% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС. "Во время Революции Достоинства украинцы продемонстрировали приверженность европейским ценностям и готовность их отстаивать", - сказано в сообщении.

Глава государства также проинформировал о безопасности на Донбассе, прежде всего касательно концентрации российских войск и вооружения вдоль украинской государственной границы.

"Также была отмечена важность активизации переговорного процесса для достижения мира на Донбассе в пределах Нормандского формата и Минского процесса", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за теплый прием и отметил, что главным для него является дружеские отношения между Украиной и Германией.

Теги: #ес #зеленский #угроза #украина #севпоток2
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