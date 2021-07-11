В парламенте на неделе рассмотрят ряд законопроектов в отношении судебной реформы

В Верховной Раде Украины на следующей неделе рассмотрят ряд законопроектов в отношении судебной реформы, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"На этой неделе будут рассмотрены два законопроекта, связанные с деятельностью Высшего совета правосудия - № 5068 и № 5069", - отметил Разумков в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что на рассмотрение законопроектов "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и "О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия" может уйти много времени.

По его словам, во время пленарных заседаний до рассмотрения обычно запланировано много законодательных инициатив, однако их не всегда можно пройти за пленарную неделю.

Вместе с тем, спикер добавил, что на следующей неделе возможно проведение внеочередных заседаний. "Они могут состояться во вторник и четверг", - подчеркнул он.