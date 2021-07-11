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20:48 11.07.2021

Зеленский прибыл с визитом в Германию, где встретится с Меркель и Штайнмайером

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Зеленский прибыл с визитом в Германию, где встретится с Меркель и Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Зеленский проведет ряд встреч, в частности с федеральным президентом Франко-Вальтером Штайнмайером и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Состоится также встреча с главой партии "Христианско-демократический союз", премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.

Теги: #зеленский #украина #визит #германия
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