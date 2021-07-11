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20:20 11.07.2021

В Тбилиси проходит акция против правительства Грузии в связи со смертью телеоператора, которого избили противники ЛГБТ

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 В Тбилиси перед зданием парламента Грузии проходит многочисленная акция протеста в связи со смертью в ночь на воскресенье оператора оппозиционного телеканала "Пирвели ТВ" Лексо Лашкаравы, который 5 июля был избит участниками акции против марша ЛГБТ-сообщества.

На проходящей акции журналисты "Пирвели ТВ" призывают премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили подать в отставку с должности, обвиняя его в смерти Лашкаравы. Журналисты заявляют, что останутся на площади перед парламентом до тех пор, пока премьер не уйдет в отставку.

Между тем МВД Грузии распространило предварительную информацию о причинах смерти Лашкаравы. В МВД, в частности, озвучили версию, не связанную с избиением.

Директор департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил на брифинге, что следствие не исключает версию, что причиной смерти оператора могла стать передозировка наркотиков. "Идет следствие, и мы готовы привлечь к нему не только независимых экспертов, но и международных экспертов-криминалистов", - сказал Челидзе.

5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией "марш достоинства", который должен был пройти в поддержку ЛГБТ-сообщества. В результате пострадало более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.

Теги: #грузия #акция #смерть #телеоператор
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