"Это очень серьезная реликвия" - Зеленский вручил украинским олимпийцам сине-желтый флаг с подписями военнослужащих

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Киеве со спортсменами, которые будут представлять Украину на 32-х летних Олимпийских играх, передал им украинский флаг размером 240х150 см, подписанный украинскими военными, защищавшими государство на Донбассе, сообщила пресс-служба президента.

"Это - флаг, подписанный бойцами, которые защищают нашу страну на Донбассе. Несколько из них уже нет в живых. Это очень серьезная реликвия, которую мне передали наши военные, чтобы я передал вам. Чтобы вы почувствовали, что вас будут поддерживать не только более 40 млн граждан, но и будут поддерживать все те, кто живы в нашей памяти. А потом мы вернем его обратно - военным, ветеранам, чтобы они сохранили этот флаг со всеми подписями", - пояснил Зеленский.

Как сообщается, по инициативе украинских военных и при поддержке главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака флаг специально передали Зеленскому для вручения украинским спортсменам-олимпийцам накануне соревнований в Токио. Так защитники захотели поддержать спортсменов и напомнить, что военные на фронте также мужественно и достойно противостоят сопернику.

Отмечается, что флаг этот хранился в Свято-Сретенском храме в Константиновке Донецкой области.

Кроме подписей военнослужащих, которые служили на Донбассе в разные годы, начиная с 2014, на полотнище флага также написан лозунг "Слава Украине!" и нарисованы очертания карты страны в пределах ее международно-признанных границ.

Кроме того, отмечается, что военные не будут против подписей украинских олимпийских чемпионов на этом флаге.