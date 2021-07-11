С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

С начала текущих суток, 11 июля, на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, 11 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня…. Боевых потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в воскресенье.

В нем отмечается, что, в частности, в районе населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - подчеркивают в штабе ООС.

Там добавляют, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС и соблюдать режим прекращения огня.