События

18:08 11.07.2021

С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

1 мин читать
С начала суток зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

С начала текущих суток, 11 июля, на Донбассе зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток, 11 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня…. Боевых потерь среди украинских военных нет", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке в воскресенье.

В нем отмечается, что, в частности, в районе населенного пункта Пески российские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Новоселовки российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

"Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм", - подчеркивают в штабе ООС.

Там добавляют, что украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения ООС и соблюдать режим прекращения огня.

Теги: #всу #оос #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:35 11.07.2021
В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки – командование Медсил

В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки – командование Медсил

08:35 11.07.2021
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

17:43 10.07.2021
С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

08:19 10.07.2021
На Донбассе погиб украинский боец ВСУ за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы

На Донбассе погиб украинский боец ВСУ за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы

18:02 09.07.2021
Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

07:55 09.07.2021
За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

17:29 08.07.2021
На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ

На Донбассе российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, ранен боец ВСУ

07:56 08.07.2021
Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

Боец ВСУ получил осколочные ранения вследствие обстрелов российских наемников за минувшие сутки

07:32 07.07.2021
С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

17:31 06.07.2021
На Донбассе с полуночи огонь не открывался, потерь нет – штаб ООС

На Донбассе с полуночи огонь не открывался, потерь нет – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

В Украине за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

"Это очень серьезная реликвия" - Зеленский вручил украинским олимпийцам сине-желтый флаг с подписями военнослужащих

МИД Туркменистана опровергает сообщения о стягивании военной техники к границе с Афганистаном

Служебные собаки пограничников впервые в истории примут участие в параде ко Дню Независимости Украины

На Закарпатье обнаружили два грузовика, которые незаконно перевозили древесину

В аэропорту Кабула развернули систему ПРО - СМИ

Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

В Харькове утонул подросток

Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьера Израиля - СМИ

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА