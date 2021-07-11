События

15:22 11.07.2021

Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

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Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников своего консульства

Власти Индии из соображений безопасности провели эвакуацию из афганского города Кандагар нескольких десятков сотрудников своего консульства, передают в воскресенье западные СМИ.

"Генконсульство в Кандагаре не закрыто. Однако, учитывая интенсивные бои близ Кандагара, индийские сотрудники вернулись на родину", - пояснили в МИД Индии. При этом консульство продолжает работать: в нем остаются сотрудники-афганцы.

В сообщениях отмечается, что по некоторым данным Кандагар покинули около 50 индийских сотрудников консульства.

На такой шаг Индия пошла на фоне боев в районе Кандагара между афганскими правительственными силами и движением "Талибан".

Теги: #афганистан #консульство #индия
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