В Харькове утонул подросток

В Харькове в Петренковском озере утонул подросток (2004 г.р), купавшийся в водоеме со своим товарищем.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение об инциденте поступило в субботу, в 15:38, однако достать тело парня удалось только в воскресенье.

"Люди с берега увидели, что один из ребят начал тонуть и обратились к дежурным на спасательном посту КУ "Водно-спасательная служба". Одного из ребят удалось спасти, а другой утонул. 11 июля в 9:50 водолазы межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования подняли тело погибшего парня", - говорится в сообщении.

По информации полиции, несчастный случай произошел, когда подросток попытался спасти приятеля, соскользнувшего с надувного мяча в воду.

"17-летний подросток с товарищем плавали на надувном мяче в водоеме. 14-летний парень соскользнул с мяча и начал тонуть. Товарищ пытался ему помочь, но сам ушел под воду", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".