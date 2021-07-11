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14:06 11.07.2021

Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьера Израиля - СМИ

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Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьера Израиля - СМИ

Бывший глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на воскресенье вместе с семьей покинул официальную резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя семьи экс-премьера.

"Чуть позднее полуночи семья Нетаньяху выехала из резиденции на улице Балфур", - заявил представитель семьи журналистам.

Накануне израильские СМИ сообщали, что близ резиденции заметили грузовики и чёрные автомобили Audi, задействованные в переезде семьи Нетаньяху.

Таким образом, Нетаньяху освободил резиденцию спустя почти месяц после того, как лишился власти. Выезд произошёл немного позднее срока, установленного соглашением с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. В соответствии с соглашением, Нетаньяху должен был покинуть резиденцию накануне, 10 июля.

В Израиле в июне утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Решение депутатов Кнессета положило конец "эпохе Нетаньяху", который был у власти более 12 лет.

В рамках соглашения о коалиции, Беннет будет премьером два года, а затем по правилам ротации пост получит Яир Лапид (партия "Еш Атид").

Теги: #нетаньяху #израиль
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