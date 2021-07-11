Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

Сотрудники Государственной фискальной службы совместно со Службой безопасности Украины и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора провели комплекс одновременных следственных действий на 106 объектах сети автозаправочных станций Glusco в 15 регионах страны, сообщает пресс-служба ГФС в воскресенье.

"По результатам осмотра правоохранители установили и зафиксировали отсутствие деятельности АЗС. Доступ к заправочным колонкам ограничен. В случае установления любые неправомерные действия со стороны нарушителей будут оценены должным образом", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем отмечается, что досудебное расследование относительно нарушений, связанных с реализацией на АЗС Glusco незаконно ввезенных в Украину нефтепродуктов, продолжается.

Как сообщалось, в марте 2021 года Служба безопасности Украины разоблачила масштабную махинацию по теневой реализации некачественных нефтепродуктов, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в правоохранительных органах, речь идет о сети АЗС Glusco.

Масштабные обыски прошли по всей Украине на объектах сети Glusco, которую связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Согласно госреестру, учредителями "Глуско Украина" являются Glusco Energy Limited и Glusco Energy Management Company Limited (обе - Кипр), их конечный бенефициар – гражданин Израиля Нисан Моисеев.

Glusco в судебном порядке запретили продажу в ее сети бензинов и дизтоплива, пробы которых были отобраны почти на всех объектах компании, но реализации сжиженного газа и других товаров запрет не коснулся.