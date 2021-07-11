События

13:09 11.07.2021

В Грузии умер телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

1 мин читать

Скончался оператор грузинской телекомпании "TV Pirveli" Александр Лашкарава, которого избили участники акции протеста против "марша достоинства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Лашкарава 5 июля был доставлен в одну из тбилисских клиник с травмами после избиения. Руководитель информационной службы "TV Pirveli" Нодар Меладзе сообщал, что у него были сильные боли, вызванные переломами лицевых костей. 8 июля телеоператора выписали из больницы.

В воскресенье, 11 июля, грузинские СМИ сообщили что Лакшарава скончался у себя дома.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту его смерти. Как сообщается в распространенном в воскресенье заявлении МВД, в рамках начатого расследования назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ведомстве сообщали о задержании нескольких подозреваемых в нападении на журналиста и оператора "TV Pirveli".

5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией "марш достоинства", который должен был пройти в поддержку ЛГБТ-сообщества. В результате пострадало более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.

Теги: #грузия #лгбт #акции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 07.07.2021
Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

Действия радикалов против ЛГБТ-сообщества в Тбилиси осудили в Еврокомиссии

00:02 07.07.2021
На юге Грузии произошло землетрясение

На юге Грузии произошло землетрясение

19:16 05.07.2021
Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

Почти 50 журналистов пострадали во время протестной акции в Тбилиси - СМИ

18:36 05.07.2021
Украинский альпинист погиб в Грузии

Украинский альпинист погиб в Грузии

17:57 05.07.2021
В центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухе

В центре Тбилиси мужчина напал с ножом на иностранца из-за серьги в ухе

19:15 01.07.2021
ЕИБ выделил Грузии 107 млн евро на модернизацию двух участков автомагистрали Восток-Запад

ЕИБ выделил Грузии 107 млн евро на модернизацию двух участков автомагистрали Восток-Запад

05:40 01.07.2021
НАТО не уйдет из Черного моря, заявляет представитель альянса

НАТО не уйдет из Черного моря, заявляет представитель альянса

15:14 25.06.2021
Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

Британский эсминец Defender вошел в грузинский порт Батуми

12:09 25.06.2021
Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

Украина, Грузия и Молдова представили формат Ассоциированного Трио в Брюсселе

10:32 24.06.2021
Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Украина, Грузия и Молдова надеются, что формат Ассоциированного трио усилит сотрудничество с ЕС в сферах безопасности и обороны – совместная статья глав МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

В Украине за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьера Израиля - СМИ

Правоохранители провели проверки на АЗС сети Glusco в 15 регионах Украины

В Украине ожидается жаркая погода, местами дождь, град и шквальный ветер

Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

В Эстонии усилили охрану границы из-за белорусско-литовского миграционного кризиса

В ВСУ зарегистрировано 3 новых случая инфицирования COVID-19 за сутки – командование Медсил

В Казахстане выявлено максимальное с начала пандемии число заражений COVID-19 за сутки

За сутки в медучреждения Львовской области госпитализированы трое пострадавших от укусов змей

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА