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12:57 11.07.2021

В Украине ожидается жаркая погода, местами дождь, град и шквальный ветер

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В Украине ожидается жаркая погода, местами дождь, град и шквальный ветер

В ближайшие сутки над Украиной сохранится жаркий воздух тропического происхождения, атмосферное давление будет слабо падать, а относительная влажность воздуха на большей части территории страны увеличится.

Как сообщает Укргидрометцентр, в понедельник ночью, 12 июля, в Украине без осадков, днем в южных, центральных, северных областях и в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, в Карпатах ночью 9-14°, днем 23-28 °.

В Киеве в понедельник ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 июля самая высокая температура днем (+35,1°) была в 1922 году, самая низкая ночью (+9,4°) в 1904 году.

Во вторник, 13 июля, на Правобережье (кроме Карпатского региона) и в Херсонской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 22-27 °.

В Киеве во вторник местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с.Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

Утром 11 июля температура воды была в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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