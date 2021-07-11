Гражданин Турции, сбежавший из Харьковского апелляционного суда, задержан в Киеве – полиция

Полиция нашла и задержала сбежавшего из зала Харьковского апелляционного суда гражданина Турции Демирала Низаметтина, которого правоохранительные органы Германии разыскивали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

"В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий беглеца задержали в Киеве на ул.Дегтяревской сотрудники Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУ НП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУ НП в Харьковской области", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ближайшее время задержанного доставят в Харьков и поместят в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.

Как сообщалось, вечером 8 июля в Харькове гражданин Турции Димерал Незаметтим, подозреваемый в мошенничестве, после оглашения определения суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, выбежал на улицу, где его ждал автомобиль и скрылся.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины