События

11:29 11.07.2021

На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

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На трассе под Киевом перевернулась маршрутка с людьми, пострадали 8 человек – СМИ

На Гостомельской трассе вблизи Киева в воскресенье утром произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулась маршрутка с пассажирами, сообщает портал dtp.kiev.ua.

"Серьёзное ДТП с опрокидыванием в Киеве на Гостомельской трассе: опрокинулась маршрутка с людьми, на месте спасатели и несколько скорых", - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

Как сообщает телеканал "Украина-24", в результате ДТП пострадало 8 человек, при этом у одного мужчины перелом ноги. Всех пострадавших отправили в больницу города Буча.

Уточняется, что маршрутка с пассажирами направлялась в Киев из Песковки (Киевская обл.).

 

Теги: #киевская_область #дтп
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