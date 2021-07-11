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09:16 11.07.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 186 млн 460 тыс. 7, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 24 тыс. 998 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 847 тыс. 784 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 607 тыс. 132.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 млн 837 тыс. 222, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 408 тыс. 40.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 69 тыс. 3 заболевших, умерло 532 тыс. 893 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 518,7. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 870 человек, в Индии - 293, Бразилии - 2 тыс. 489.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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