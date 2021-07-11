За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима тишины, без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе осуществили 11 обстрелов украинских позиций, без потерь. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 10 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских военных нет", – говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье.

Российские наемники осуществляли обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем, минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также противотанкового ракетного комплекса.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.

"По состоянию на 7:00 утра, 11 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.