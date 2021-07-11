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08:15 11.07.2021

В Украине за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

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В Украине за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 290 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 374 человека, умерло 5 заболевших, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 10 июля 2021 в Украине зафиксировано 290 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 7). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 374 человека; летальных случаев - 5; выздоровели - 374 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале в воскресенье утром.

Днем ранее, 10 июля сообщалось о 507 новых подтвержденных случаях болезни, 9 июля за сутки зафиксировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 8 июля сообщалось о 617 новых инфицированных коронавирусом, 7 июля за сутки зафиксировано 610 новых случаев заболевания COVID-19, 6 июля сообщалось о 541 новом случае инфицирования коронавирусом, 5 июля за сутки зафиксировано 244 новых случая заболевания COVID-19, 4 июля сообщалось о 377 новых подтвержденных случаях COVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 241 043 человека, выздоровели 2 177 293 человека, летальных случаев - 52 597.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91Днипропетровський (35), Киевской (24), Одесской (22) и Харьковской (18) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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