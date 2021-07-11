События

06:21 11.07.2021

С 12 июля до 20 августа фуникулер в Киеве закроют на плановый ежегодный ремонт

1 мин читать
С 12 июля до 20 августа фуникулер в Киеве закроют на плановый ежегодный ремонт

В Киеве с 12 июля до 20 августа закроют фуникулер на ежегодный плановый ремонт, сообщили в КГГА.

"С 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт", сказано в сообщении на сайте мэрии в субботу, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В столичной мэрии напомнили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.

Подчеркивается, что после всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая историческое Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.

Теги: #киев #фуникулер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:25 11.07.2021
В ДТП в Киеве пострадало 4 человека

В ДТП в Киеве пострадало 4 человека

12:18 10.07.2021
Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничат с 12.00

Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничат с 12.00

03:17 10.07.2021
В центре Киева 10 июля состоится день уличной музыки

В центре Киева 10 июля состоится день уличной музыки

12:32 09.07.2021
В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов - ДТЭК Киевские электросети

В столичном микрорайоне "Жуляны" из-за аварии обесточены почти 80 многоэтажек и 600 частных домов - ДТЭК Киевские электросети

12:25 09.07.2021
ГБР проверяет информацию о присвоении чиновниками Киева средств при строительстве Бортнической станции аэрации

ГБР проверяет информацию о присвоении чиновниками Киева средств при строительстве Бортнической станции аэрации

11:26 09.07.2021
В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

В Киеве вводят ограничение на движение большегрузного транспорта из-за жары

19:04 08.07.2021
Киевсовет предоставил аэропорту "Киев" земельный участок под дальнейшую его реконструкцию - Кличко

Киевсовет предоставил аэропорту "Киев" земельный участок под дальнейшую его реконструкцию - Кличко

13:59 08.07.2021
Киевсовет поддержал инициативу "Голоса" о демонтаже памятника в честь "дружбы" Киева и Москвы

Киевсовет поддержал инициативу "Голоса" о демонтаже памятника в честь "дружбы" Киева и Москвы

12:58 08.07.2021
"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

"Киевметрострой" не обращался за переносом сроков сдачи новых станций метро на Виноградарь

10:24 08.07.2021
В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

Восстановление инфраструктуры на участке Васильков – Боярка завершено, открыто движение поездов – "Укрзализныця"

С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Данилов опроверг информацию об ослаблении санкций против Медведчука и покупке связанной с нардепом сети АЗС коммерческой структурой

"Укрзализныця" информирует о продолжающихся задержках движения 14 пассажирских поездов из-за аварии под Киевом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 290 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 374 человека, 5 летальных случаев – Минздрав

На Прикарпатье спасатели сняли с образовавшегося из-за разлива реки острова 7 человек, в том числе 6 детей

Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии в расположении американских войск

Российские наемники на Донбассе систематически препятствуют работе Миссии ОБСЕ - Украинская сторона СЦКК

Спасатели откачали воду в подтопленных домах и дворах пострадавших от ливня жителей Закарпатья

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне в воскресенье

Украинская легкоатлетка Магучих завоевала "золото" и установила рекорд чемпионатов Европы U23

Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

Восстановление инфраструктуры на участке Васильков – Боярка завершено, открыто движение поездов – "Укрзализныця"

Туркменистан стягивает тяжелую военную технику в город на границе с Афганистаном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА