С 12 июля до 20 августа фуникулер в Киеве закроют на плановый ежегодный ремонт

В Киеве с 12 июля до 20 августа закроют фуникулер на ежегодный плановый ремонт, сообщили в КГГА.

"С 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт", сказано в сообщении на сайте мэрии в субботу, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В столичной мэрии напомнили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.

Подчеркивается, что после всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая историческое Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.

Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.