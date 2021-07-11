С 12 июля до 20 августа фуникулер в Киеве закроют на плановый ежегодный ремонт
В Киеве с 12 июля до 20 августа закроют фуникулер на ежегодный плановый ремонт, сообщили в КГГА.
"С 12 июля до 20 августа фуникулер закроют на плановый ежегодный ремонт", сказано в сообщении на сайте мэрии в субботу, со ссылкой на КП "Киевпастранс".
В столичной мэрии напомнили, что технический осмотр и ремонтные работы проводятся ежегодно в один и тот же период.
Подчеркивается, что после всех работ будут проведены статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
Киевский фуникулер - фуникулерный система, соединяющая историческое Верхний город и Подол в Киеве. Линия состоит из двух станций.
Торжественное открытие фуникулера состоялось 7 мая 1906. Сначала он назывался Михайловским механическим подъемом и соединял верхнюю террасу Владимирской горки и улицу Боричев Ток. В 1928 году фуникулер был реконструирован, линию продлен еще на тридцать восемь метров до улицы Петра Сагайдачного.