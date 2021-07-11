Российские наемники на Донбассе систематически мешают работе Миссии ОБСЕ

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует о систематическом препятствовании деятельности СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях ОРДЛО.

В частности, в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 8 июля 2021 указано о недопуске патруля Миссии на блокпостах вооруженных формирований, вблизи оккупированных населенных пунктов Молодой Шахтер и Новоазовск, ссылаясь на "приказы от командиров" и "проведение учений с боевой стрельбой в этом районе".

"Наблюдателям не удалось получить доступ к постоянному месту хранения вооружения и к местам размещения отведенного тяжелого вооружения во временно неподконтрольных правительству районах Донецкой области, поскольку члены незаконных вооруженных формирований приказали наблюдателям покинуть эти районы, ссылаясь на "приказы от командиров", – отметили представители Миссии.

Также вблизи Долгое российские наемники запретили патрулю Миссии находиться в этом районе.

Кроме того БПЛА Миссии подвергались воздействию помех сигнала GPS в результате глушения, осуществляя пролет на временно неподконтрольной правительству Украины территории над населенными пунктами Харцызск, Липское и Пионерское. Во время последнего полета команда Миссии потеряла контроль над пространственным положением БПЛА. Наблюдателям не удалось вернуть летательный аппарат.

В Миссии ОБСЕ уверены, что своими действиями российские наемники пытаются скрыть от международных наблюдателей факты своих нарушений.

Кроме того, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, противник в очередной раз, используя комплексы РЭБ российского производства, осуществляли глушения БПЛА СММ малого радиуса действия во время 2-х полетов вблизи подконтрольного правительству Украины населенного пункта Авдеевка.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми подобные действия российско-оккупационных войск, которые приводят к эскалации напряжения как на линии разграничения, так и в целом в районе проведения операции Объединенных сил", – сказано в сообщении.