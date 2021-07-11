Спасатели откачали воду в подтопленных домах и дворах пострадавших от ливня жителей Закарпатья

Состоянием на вечер субботы спасатели откачали воду из подтопленных вследствие ливня домах и дворах трех населенных пунктов Закарпатья, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 23:00 10 июля подтоплений на территории Раховского района нет. Пострадавших и погибших в результате стихии нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Всего было подтоплено 47 домохозяйств, 7 жилых домов и 16 подвальных помещений. Подразделениями ГСЧС проведена откачка воды из 6 подвальных помещений.

В ГСЧС отметили, что проводится подворовой обход, данные о последствиях непогоды уточняются.

На местах работают подразделения ГУ ДСНС Украины в Закарпатской области. Привлечено 4 единицы техники и 14 спасателей.