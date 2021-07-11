В ДТП в Киеве пострадало 4 человека

В дорожно-транспортном происшествии в Киеве в субботу пострадало 4 человека, двое госпитализированы, еще двоим оказана медицинская помощь на месте происшествия, сообщило dtp.kiev.ua.

"В ДТП серьёзно пострадали отец и ребенок, сын, из Киа, срочно госпитализированы. Девушка водитель Форд и ее парень получили помощь медиков на месте. Их спасли подушки и конфигурация удара", – сказано в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу вечером.

По информации dtp.kiev.ua, ДТП произошло на Новоирпенской трассе в Киеве. "Предварительно, девушка водитель Форд Фьюжен на высокой скорости не вошла в вираж по пути в Ирпень вылетела в лоб Киа Церато, который ехал в Киев. От сильного удара в бок Киа вылетел с дороги и опрокинулся на крышу, разбитый Форд остановился на встречной обочине", – сказано в сообщении.

Отмечается, что место где произошло ДТП не освещается и не смотря на это автотранспорт сильно превышает скорость.