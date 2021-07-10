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21:48 10.07.2021

Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

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Вследствие ливня в 3 населенных пунктах Закарпатья подтоплены дворы и дома жителей, дороги местного и государственного значения

В Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня подтоплены дворы и дома жителей пгт Ясиня, села Лазещина и Богдан, автомобильные дороги местного и государственного значения "Мукачево-Рогатин-Львов". Отрезанными от транспортного сообщения остаются около 400 домохозяйств, сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

"Во время интенсивных осадков в Раховском районе состоялось поднятие уровня воды в местных потоках, что привело к подтоплению домохозяйств, жилых домов и автомобильных дорог", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

По состоянию на 19:00 было подтоплено 22 домохозяйства и 3 подвальные помещения жилых домов:

пгт Ясиня - на ул. Грушевского и Стебный подтоплены 20 домохозяйств и 3-х подвальных помещения жилых домов;

с. Лазещина - подтоплено 2 домохозяйства и 1 подвальное помещение жилого дома.

Кроме этого, состоялся вылив воды на автодорогу государственного значения Н 09 "Мукачево-Рогатин-Львов" вблизи пгт Ясиня протяженностью 30 м, высотой до 30 см. Проезд обеспечен (одна полоса движения).

Также повреждено дорожное покрытие по ул. Стебный в пгт Ясиня и дорога местного значения (около 35 м) в с. Богдан. Проезд обеспечен (одна полоса движения).

В ГСЧС подчеркнули, что в настоящее время отрезанными от автомобильного сообщения остаются около 400 дворов по ул. Стебный в пгт Ясиня.

На местах работают подразделения ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области. Привлечено 4 единицы техники, 14 спасателей, которые осуществляют откачку воды из подтопленных помещений.

Теги: #ливень #закарпатье #последствия
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