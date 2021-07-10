Восстановление инфраструктуры на участке Васильков – Боярка завершено, открыто движение поездов – "Укрзализныця"

Восстановлен участок железной дороги Васильков – Боярка, который был поврежден ранее вследствие схода с рельс поезда, открыто движение поездов, сообщили в АО "Укзализныця".

"Укрзализныця завершила восстановление инфраструктуры на участке Васильков - Боярка, где сегодня сошел с рельсов хозяйственный поезд. Около 19:30 железнодорожники совершили установления опоры и вернули под напряжение контактной сети. Участок полностью открыто для движения поездов", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

Подчеркивается, что еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов.

Как сообщалось, в субботу утром, 10 июля ряд пассажирских поездов "Укрзализныци" задерживались в связи с тем, что с рельсов сошел хозяйственный поезд на участке Васильков - Боярка (Киевская область).