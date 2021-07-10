С начала суток зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

С начала текущих суток, 10 июля, на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов со стороны российских наемников, без потерь, сообщили в пресс-центре ООС.

"С начала суток, 10 июля, зафиксированы 9 нарушений режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских военных нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в субботу.

В частности, вблизи Мироновского противник применил артиллерийские системы калибра 122-мм.

Недалеко от населенного пункта Водяное зафиксирован огонь из минометов 120-го калибра.

А у Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески противник обстрелял позиции ООС из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в районе проведения ООС зафиксированы 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения.