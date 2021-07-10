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15:34 10.07.2021

Справедливость в выплате пенсий военным будет восстановлена - Зеленский

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Справедливость в выплате пенсий военным будет восстановлена - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в вопросе выплаты пенсий военным пенсионерам.

"Из-за несовершенных изменений в закон об индексации доходов украинцев, которые были приняты еще в 2017 году, не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных. В результате образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами", - сообщила пресс-служба президента в субботу.

Для восстановления справедливости по инициативе президента Министерство социальной политики разработало решение о повышении выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. "Соответствующее постановление Кабинет министров Украины примет на следующем заседании", - отмечается в сообщении.

Это решение призвано уменьшить имеющиеся диспропорции. В частности, предполагается, что с 1 июля этого года будет установлена доплата в размере 2 тыс грн для почти 400 тыс. военных пенсионеров, которым были назначены пенсии до 1 марта 2018 года. Минимальная пенсионная выплата военным будет установлена на уровне 3854 грн.

Также будут повышены и выплаты для участников боевых действий, утративших трудоспособность. "Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 грн", - говорится в пресс-релизе.

Зеленский отметил, что у государства есть ресурс для исправления несправедливостей и увеличение социальных стандартов. "Несмотря на негативное влияние коронакризиса, благодаря борьбе со схемами и эффективной работе по наполнению бюджета фиксируется перевыполнение госбюджета по доходам. Поэтому появившийся ресурс будет направляться прежде всего на поддержку украинцев и на исправление тех несправедливостей в социальной политике, которые мы унаследовали от предыдущей власти. В частности, будет преодолена диспропорция в пенсионных выплатах для военных", - подчеркнула пресс-служба.

Теги: #военные #зеленский #пенсии
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