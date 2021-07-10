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12:56 10.07.2021

Многонациональные учения Sea Breeze-2021 завершены

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Многонациональные учения Sea Breeze-2021 завершены

Многонациональные военные учения Sea Breeze-2021, которые начались 28 июня, завершились.

"Учения Sea Breeze 2021 завершено! Все возложенные задачи выполнены в полном объеме", - приводит слова командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексея Неижпапы пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

В свою очередь пресс-служба учений Sea Breeze в Twitter сообщила, что корабли, принимающие участие в тренировках, вернулись в Одессу.

"Работа выполнена отлично!" - сказано в сообщении.

Отмечается, что после официального завершения учений корабли отправятся в Болгарию.

Учения Sea Breeze проходили с 28 июня по 10 июля в регионе Черного Моря. Украина и США совместно провели учения при участии и поддержке 32 стран.

Ранее руководитель учений Sea Breeze-2021 от американской стороны капитан ВМС США Стюарт Бауман заявил, что уровень сотрудничества и интеграции участников многонациональных военных учений Sea Breeze 2021 был наивысшим.

Учения Sea Breeze - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.

 

 

Теги: #учения #sea_breeze
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