"Укрзализныця" информирует о продолжающихся задержках движения 14 пассажирских поездов из-за аварии под Киевом

14 пассажирских поездов задерживаются из-за схождения с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка (Киевская область).

Как сообщила "Укрзализныця" в Telegram-канале в субботу, задерживаются поезда:

№142 Львов - Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);

№81 Ужгород - Киев (4 часа);

№50 Трускавец - Киев (3 часа 30 минут);

№118 Черновцы - Чернигов (3 часа 30 минут);

№870 Шепетовка - Киев (2 часа 50 минут);

№770 Каменец-Подольский - Киев (2 часа 40 минут);

№281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 30 минут);

№30 Ужгород - Киев (1 час 40 минут);

№748 Тернополь - Киев (1 час 40 минут);

№761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);

№715 Киев - Львов (1 час 30 минут);

№14 Солотвино - Киев (1 час 30 минут);

№868 Гречаны - Киев (1 час 20 минут);

№146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).

Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются.

Кроме того, сообщается, что "Укрзализныця" собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает остановки вне графика по Киев-Волынскому, выведен в рейс дополнительный аэроэкспресс.