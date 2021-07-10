"Укрзализныця" информирует о продолжающихся задержках движения 14 пассажирских поездов из-за аварии под Киевом
14 пассажирских поездов задерживаются из-за схождения с рельсов хозяйственного поезда на участке Васильков - Боярка (Киевская область).
Как сообщила "Укрзализныця" в Telegram-канале в субботу, задерживаются поезда:
№142 Львов - Бахмут (задержка составила 4 часа 20 минут);
№81 Ужгород - Киев (4 часа);
№50 Трускавец - Киев (3 часа 30 минут);
№118 Черновцы - Чернигов (3 часа 30 минут);
№870 Шепетовка - Киев (2 часа 50 минут);
№770 Каменец-Подольский - Киев (2 часа 40 минут);
№281 Геническ - Хмельницкий (2 часа 30 минут);
№30 Ужгород - Киев (1 час 40 минут);
№748 Тернополь - Киев (1 час 40 минут);
№761 Киев - Одесса (1 час 30 минут);
№715 Киев - Львов (1 час 30 минут);
№14 Солотвино - Киев (1 час 30 минут);
№868 Гречаны - Киев (1 час 20 минут);
№146 Измаил - Киев (1 час 10 минут).
Работы над восстановлением полноценного движения продолжаются.
Кроме того, сообщается, что "Укрзализныця" собственными силами обеспечивает подвоз пассажиров в аэропорты Киева и назначает остановки вне графика по Киев-Волынскому, выведен в рейс дополнительный аэроэкспресс.