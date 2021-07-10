События

12:07 10.07.2021

В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

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В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

Полиция проверяет обстоятельства возникновения пожара во время массового мероприятия в Коростене (Житомирская область), в результате которого пострадали три человека.

"Происшествие случилось около 23:00 9 июля. Предварительно известно, что в медицинское учреждение с ожогами обратились трое жителей райцентра, которые находились на публичном мероприятии во время внезапного пожара. Им была оказана необходимая помощь и назначено амбулаторное лечение", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

По состоянию на утро 10 июля информации о других пострадавших в результате происшествия нет.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) с предварительной правовой квалификацией по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК Украины.

В рамках начатых проверок правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и степень тяжести полученных пострадавшими травм.

По данным местного СМИ "Коростень Today", в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала поздно вечером, 9 июля, рядом с пиротехникой произошел взрыв, несколько человек пострадали.

Теги: #пожар #житомирская_область
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