События

11:51 10.07.2021

На территории заповедника "Хортица" увеличено количество дежурных нарядов полиции

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На территории заповедника "Хортица" увеличено количество дежурных нарядов полиции

В Запорожской области на территории Национального заповедника "Хортица" увеличено количество дежурных нарядов полиции для предупреждения нарушений публичной безопасности и недопущения совершения уголовных преступлений.

"10 июля руководством Запорожского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области проведен инструктаж нарядов полиции, привлеченных к охране общественного порядка и общественной безопасности на территории Национального заповедника "Хортица", - сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Всего к патрулированию привлечены работники разных подразделений: наряды полицейских, автопатрули, кавалерийские наряды, велопатрули, водной полиции, а также работники ювенальной превенции и кинологов. Кроме того, привлечено три наряда военнослужащих Нацгвардии.

"Во время инструктажа правоохранители получили от руководства первоочередные задачи по предотвращению совершения преступлений на территории острова Хортица, в том числе имущественные - на автомобильных стоянках вблизи историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь", - сказано в сообщении.

Теги: #патрулирование #хортица
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