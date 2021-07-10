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11:28 10.07.2021

Парадные расчеты в День независимости Украины пройдут новым строевым шагом, скандал с каблуками искусственный - Минобороны

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Парадные расчеты в День независимости Украины пройдут новым строевым шагом, скандал с каблуками искусственный - Минобороны

В Министерстве обороны Украины не исключают, что скандал вокруг парадной обуви для женщин-военнослужащих был вызван искусственно для поднятия рейтинга отдельных политических сил.

В пресс-релизе Управления прессы и информации Министерства обороны Украины приводится мнение военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко. По его словам, отдельные люди, отдельные политические силы подняли проблему на ровном месте, чтобы, прежде всего, поднять свой рейтинг.

В Минобороны напомнили, что форма для военнослужащих, в том числе женщин, была утверждена в 2017 году. Министр обороны Андрей Таран отметил, что на параде боевые части должны идти в полевой форме одежды, в берцах, а небоевые, то есть все учебные заведения, - в парадной форме одежды.

Кроме того, в пресс-релизе поясняется, что на параде будет женская "коробка", а не смешанная, поскольку особенности мужского и женского пола разные. "И сформировать смешанный парадный расчет в едином формате, то есть чтобы участники были одного роста, имели одинаковый размер грудной клетки невозможно. А вышеуказанные параметры важны, поскольку во время выполнения строевых приемов они влияют на соблюдение равнения в шеренгах и колонах", - отмечено в сообщении.

"Напомним только о том, что щелкать каблуками, как пруссы на муштре, на параде к 30-й годовщине Независимости Украины никто не будет. Наше войско переходит на новый строевой шаг. От старого он отличается тем, что ранее нога должна была подниматься от земли на 15-20 сантиметров, сейчас же - на 10-15 см", - проинформировали в Минобороны.

Там также отметили, что обувь с каблуками носят женщины во многих армиях мира, таких как Турция, Кипр, Польша и Япония, Чили.

Как сообщалось, ранее в Министерстве обороны Украины проинформировали, что на параде ко Дню независимости на Крещатике в Киеве курсантки будут маршировать в обуви на каблуках. Это решение вызвало критику со стороны пользователей соцсетей и оппозиционных политиков.

Позже народные депутаты призвали министра обороны Андрея Тарана провести служебное расследование по поводу решения о необходимости курсанткам маршировать в обуви на каблуках во время парада ко Дню независимости на Крещатике и попросить за это прощения у женщин-военнослужащих.

Теги: #парад #военнослужащие #минобороны #обувь
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