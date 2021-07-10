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11:16 10.07.2021

Число отравившихся в ресторане во Львовской области увеличилось до 24 человек

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Число отравившихся в ресторане во Львовской области увеличилось до 24 человек

До 24 человек увеличилось число отравившихся, которые принимали пищу 4 июля в ресторане "Панский кныш" в пгт Куликов Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

"По состоянию на 07:00 10 июля за медпомощью обратились 24 человека, в том числе 7 детей",-- указано в сообщении.

По данным департамента, в данное время с острой кишечной инфекций госпитализирован 21 человек, еще три человека находятся на амбулаторном лечении.

Состояние пациентов в больнице – средней тяжести с тенденцией к улучшению.

Теги: #львов #отравление #ресторан
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