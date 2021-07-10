События

11:10 10.07.2021

На Шри-Ланке после двух месяцев ограничений возобновляют работу рестораны, отели, кинотеатры

1 мин читать
На Шри-Ланке после двух месяцев ограничений возобновляют работу рестораны, отели, кинотеатры

Власти Шри-Ланки разрешили вновь открыть отели, рестораны, кинотеатры и театры, работа которых была приостановлена на два месяца в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране, сообщило агентство Associated Press (AP).

Публика также сможет снова посещать места религиозного поклонения.

Однако коммерческим предприятиям разрешено принимать посетителей лишь при соблюдении определенных условий: театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину. На конференции, семинары и прочие мероприятия можно допускать только 50 посетителей. Максимум 50 человек могут присутствовать на похоронах человека, который скончался по причинам, не связанным с COVID-19.

С апреля на Шри-Ланке отмечался резкий рост случаев коронавируса. Причиной усиленного распространения COVID-19 тогда называли празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 271,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 3,4 тыс. инфицированных скончались, 241 тыс. 35 человек вылечились.

Теги: #смягчение #шри_ланка #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 10.07.2021
Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничат с 12.00

Въезд большегрузного транспорта в Киев ограничат с 12.00

06:36 10.07.2021
В Нидерландах вновь вводят ограничительные меры из-за COVID-19, закроются ночные клубы

В Нидерландах вновь вводят ограничительные меры из-за COVID-19, закроются ночные клубы

10:24 08.07.2021
В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

В Киев из-за жары ограничивают въезд фур

20:55 07.07.2021
В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

В ВОЗ призывают к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

20:58 05.07.2021
Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

Джонсон объявил о готовящемся с 19 июля снятии антикоронавирусных ограничений в Британии

00:34 03.07.2021
В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

В Киеве ограничат движение транспорта 3-4 июля в связи с соревнованиями по триатлону

11:17 01.07.2021
Индонезия введет экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

Индонезия введет экстренные ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

14:13 30.06.2021
Из-за жары въезд в Киев для большегрузного транспорта ограничен

Из-за жары въезд в Киев для большегрузного транспорта ограничен

11:06 30.06.2021
В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

10:32 30.06.2021
Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Секретариат Энергосообщества против допограничений на рынке э/э и призывает НКРЭКУ усилить мониторинг и расследования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

Гендиректор Регистра судоходства Украины уличен во взяточничестве

В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 809 человек, 20 летальных случаев

На Донбассе погиб украинский боец ВСУ за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

В Коростене на территории зоны отдыха возник пожар, три человека получили ожоги

Спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине

На территории заповедника "Хортица" увеличено количество дежурных нарядов полиции

Парадные расчеты в День независимости Украины пройдут новым строевым шагом, скандал с каблуками искусственный - Минобороны

Число отравившихся в ресторане во Львовской области увеличилось до 24 человек

Под Киевом с рельсов сошел хозяйственный поезд, ряд пассажирских поездов следует с часовой задержкой

Гендиректор Регистра судоходства Украины уличен во взяточничестве

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн

В Украине почти 115 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки

Власти Гаити обратились к США с просьбой прислать военных дня защиты объектов инфраструктур

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА