На Шри-Ланке после двух месяцев ограничений возобновляют работу рестораны, отели, кинотеатры

Власти Шри-Ланки разрешили вновь открыть отели, рестораны, кинотеатры и театры, работа которых была приостановлена на два месяца в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране, сообщило агентство Associated Press (AP).

Публика также сможет снова посещать места религиозного поклонения.

Однако коммерческим предприятиям разрешено принимать посетителей лишь при соблюдении определенных условий: театры, кинотеатры и музеи могут работать при заполняемости посетителями наполовину. На конференции, семинары и прочие мероприятия можно допускать только 50 посетителей. Максимум 50 человек могут присутствовать на похоронах человека, который скончался по причинам, не связанным с COVID-19.

С апреля на Шри-Ланке отмечался резкий рост случаев коронавируса. Причиной усиленного распространения COVID-19 тогда называли празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 271,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 3,4 тыс. инфицированных скончались, 241 тыс. 35 человек вылечились.