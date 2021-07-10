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10:22 10.07.2021

Гендиректор Регистра судоходства Украины уличен во взяточничестве

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Гендиректор Регистра судоходства Украины уличен во взяточничестве

Генеральный директор государственного предприятия "Классификационное общество Регистр судоходства Украины", которое относится к сфере управления Министерства инфраструктуры Украины, и главный специалист этого предприятия задержаны после получения неправомерной выгоды, сообщил Офис генпрокурора в субботу.

"По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия $2 тыс за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", - отмечается в сообщении.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Теги: #взятка #предприятие #судоходство
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