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08:45 10.07.2021

В Украине почти 115 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки

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В Украине почти 115 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки

Наибольшее количество с начала кампании вакцинации привито в Украине за минувшие сутки – 114 660 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"В Украине новый рекорд прививок в сутки! 114 660 человек вакцинировано против COVID-19 9 июля 2021. Одну дозу получили 53 820 человек полностью иммунизированы – 60 840 человек", – сообщил Минздрав в Telegram-канале в субботу утром.

В течение суток работали 697 мобильных бригад, 1 562 пункта прививки и 38 центров вакцинации.

По состоянию на 9 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 788 697 человек.

С начала прививочной кампании привито 2277228 человек, из них получили 1 дозу - 2277226 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1143442 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3420668 прививок. 

Теги: #вакцинация #украина
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