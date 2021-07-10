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08:40 10.07.2021

Власти Гаити обратились к США с просьбой прислать военных дня защиты объектов инфраструктур

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Власти Гаити обратились к США с просьбой прислать военных дня защиты объектов инфраструктур

Госдепартамент США подтвердил, что после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза гаитянские власти обратились к Вашингтону с просьбой направить группу военных для оказания помощи в защите инфраструктурных объектов.

"Правительство Гаити запросило помощь в обеспечении безопасности и проведении расследований, и мы по-прежнему поддерживаем регулярные контакты с гаитянскими официальными лицами, чтобы обсудить, как Соединенные Штаты могут помочь", - цитирует представителя госдепа The Guardian.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что США направят делегацию, включающую высокопоставленных сотрудников ФБР и министерства внутренней безопасности на Гаити как можно скорее, чтобы разобраться в том, какая помощь может потребоваться.

О просьбе к США прислать войска для защиты жизненно важных объектов информировал журналистов министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер. Он мотивировал обращение тем, что американские президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен пообещали помочь Гаити.

"Группа, которая финансировала наемников, хочет создать хаос в стране. Атака на запасы газа и аэропорт может быть частью плана", - сказал министр.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что запрос касается ограниченного числа военнослужащих - примерно 500 человек.

Пьер также сообщил журналистам некоторых СМИ, что с аналогичной просьбой власти Гаити обратились в ООН.

Миротворческая военная миссия ООН в Гаити прекратила деятельность в октябре 2019 года.

Как сообщалось, группа хорошо вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве президента Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, сообщили ранее правоохранители Гаити.

"Иностранцы приехали в нашу страну, чтобы убить президента. Там были (...) 26 колумбийцев, опознанных по паспортам, (...) а также двое американцев с Гаити ", - сказал начальник национальной полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции.

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.

Президент Гаити Жовенель Моиз убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду.

Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Теги: #сша #защита #гаити
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