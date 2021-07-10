События

08:19 10.07.2021

На Донбассе погиб украинский боец ВСУ за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы

2 мин читать
На Донбассе погиб украинский боец ВСУ за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы

На Донбассе погиб украинский боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки, еще один ранен и двое получили боевые травмы, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 9 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Кроме того, один военный получил ранения, еще двое - боевые травмы. Воины доставлены в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – удовлетворительное", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу.

Так, вблизи Зайцево противник обстреливал позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Невельского враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм. Неподалеку Новотошковское наемники вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. В направлении Песков противник трижды совершал обстрелы из минометов 120-го калибра. В районе Троицкого враг дважды вел огонь по украинским позициям из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Новозвановки противник применял минометы 82-го калибра. Неподалеку Новомихайловки враг обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Авдеевки наемники осуществляли обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у Орехово российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Крымского военные ОС зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

"По состоянию на 7:00 утра, 10 июля, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь за текущие сутки среди украинских военных нет", - сообщили в штабе.

В частности, вблизи Мироновского наемники применили артиллерийские системы калибра 122-мм. Недалеко от Водяного у Донецка, противник открыл огонь из минометов 120-го калибра, а у Водяного на Приазовье - из артиллерийских систем калибра 122-мм.

Неподалеку Широкино российские наемники обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, а в направлении Светлодарска враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Теги: #всу #украина #погибший
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:45 10.07.2021
В Украине почти 115 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки

В Украине почти 115 тыс. украинцев вакцинировали от Covid-19 за минувшие сутки

08:30 10.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 809 человек, 20 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 809 человек, 20 летальных случаев

08:04 10.07.2021
Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

Российские наемники препятствуют работе СММ ОБСЕ на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей

05:33 10.07.2021
В аэропорту "Борисполь" правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря

В аэропорту "Борисполь" правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря

03:17 10.07.2021
В центре Киева 10 июля состоится день уличной музыки

В центре Киева 10 июля состоится день уличной музыки

02:20 10.07.2021
Резников: Украина станет членом НАТО, когда станет равным партнером для Альянса

Резников: Украина станет членом НАТО, когда станет равным партнером для Альянса

23:44 09.07.2021
Геращенко: полиции важна поддержка СМИ для роста доверия украинцев

Геращенко: полиции важна поддержка СМИ для роста доверия украинцев

22:14 09.07.2021
Сайт ВМС Украины атаковали российские хакеры, разместив ложную информацию о Sea Breeze-2021

Сайт ВМС Украины атаковали российские хакеры, разместив ложную информацию о Sea Breeze-2021

19:13 09.07.2021
Зеленский на встрече с Меркель обсудит войну на Донбассе, "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество – Никифоров

Зеленский на встрече с Меркель обсудит войну на Донбассе, "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество – Никифоров

19:07 09.07.2021
Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ – пресс-секретарь президента

Ермак и Нуланд обсудили выполнение Украиной реформ – пресс-секретарь президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 507 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 809 человек, 20 летальных случаев

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Аппарат Офиса президента возглавила Мария Витушок – указ

Никифоров назначен пресс-секретарем президента вместо Мендель – указы

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Гаити обратились к США с просьбой прислать военных дня защиты объектов инфраструктур

В Нидерландах вновь вводят ограничительные меры из-за COVID-19, закроются ночные клубы

США отправят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 в Молдавию

Мальта не будет пускать невакцинированных от COVID-19 туристов

Байден в разговоре с Путиным призвал РФ принимать меры против хакеров, использующих вирусы-вымогатели - Белый дом

В "Слуге народа" призывают Юрченко сложить депутатский мандат

Армения продлевает до 20 декабря режим карантина из-за COVID-19

ОП планирует регулярное проведение брифингов пресс-секретаря Зеленского

ЕС продолжит помогать населению Афганистана после вывода иностранных войск

Российские наемники на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня с начала суток, потерь нет – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА