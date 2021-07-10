События

06:36 10.07.2021

В Нидерландах вновь вводят ограничительные меры из-за COVID-19, закроются ночные клубы

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о ряде новых ограничительных мер, которые вступят в силу c 10 июля в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Если мы ничего не предпримем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Абсолютно очевидно, что мы должны пресечь быстрое распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма "дельта"", - заявил голландский премьер.

Теперь в Нидерландах прекратят работу ночные клубы и дискотеки, а магазины будут закрываться в полночь.

Рютте напомнил, что все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, будут запрещены. Однако, как отмечают власти страны, пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.

За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз.

За время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась у 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн полностью вылечились.

Теги: #коронавирус #нидерланды #ограничения
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