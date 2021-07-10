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05:33 10.07.2021

В аэропорту "Борисполь" правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря

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Правоохранители перекрыли канал сбыта янтаря в Китай, при этом изъяв около 300 кг камня в международном аэропорту "Борисполь", сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"Установлено, что на складе временного хранения ГП "Международный аэропорт "Борисполь" размещено 13 картонных коробок, в которых содержатся мешки с веществом природного происхождения желтого и коричневого цвета с различными оттенками, по внешнему виду имеет признаки необработанного и обработанного драгоценных камней разного размера и формы – янтаря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что солнечный камень, согласно таможенной декларации, гражданин Украины перемещал в несопровождаемом багаже в Китайскую Народную Республику с отметкой "личные вещи" весом почти 300 кг.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, а также продолжается установление лиц, причастных к преступной деятельности.

Теги: #борисполь #янтарь #украина
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