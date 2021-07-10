События

03:17 10.07.2021

В центре Киева 10 июля состоится день уличной музыки

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В центре Киева 10 июля пройдет фестиваль "День уличной музыки", сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"10 июля, с 12:00 до 21:00, в центре столицы пройдет фестиваль «День уличной музыки». Мероприятие продлится на Пейзажной аллее, возле Национального музея истории Украины и вдоль аллеи Художников, на Владимирской горке, площадке возле памятника Данте Алигьери и площадки в районе Андреевского спуска, 5/31. Такую инициативу ОО «Логистический штаб» поддержано распоряжением КГГА № 1519", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году фестиваль будет проходить в новом формате unplugged picnic summer & autumn edition - 10 июля и 2 октября. Подробности и актуальные новости касательно праздника - по ссылке: https://streetmusic.com.ua/program.

 

Теги: #киев #музыкант #украина #фестиваль
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