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02:20 10.07.2021

Резников: Украина станет членом НАТО, когда станет равным партнером для Альянса

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Резников: Украина станет членом НАТО, когда станет равным партнером для Альянса

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, когда Украина сможет получить членство в Североатлантическом альянсе НАТО.

"Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с россиянами, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с россиянами", - сказал Резников в вечернем эфире канала "Украина24" в пятницу.

Он отметил, что НАТО является не только военной организацией, но и настроен на демократические отношения и экономическое развитие.

"Мы об этом часто забываем. Мы говорим, ищем сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, перестройки наших ветеранов - 400 тыс. ветеранов прошли через войну", - заявил Резников.

Он также призвал развивать инфраструктуру Донецкой и Луганской областей.

"Давайте не забывать, что две трети оккупированных территорий уже деоккупированы, около 200 населенных пунктов деоккупированы в Донецкой и Луганской областях. Поэтому мы говорим, нам нужна ваша помощь, но мы сами понимаем, что реформы нужны нам, не вам", - подчеркнул вице-премьер.

Теги: #партнерство #украина #резников #нато
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