Геращенко: полиции важна поддержка СМИ для роста доверия украинцев

Заместитель министра внутренних дел (МВД) Украины Антон Геращенко заявил, что поддержка журналистов и медиа являются важным фактором доверия среди украинцев к правоохранительным органам, сообщила пресс-служба МВД.

"Я считаю это одним из шагов в направлении качественного взаимодействия со средствами массовой информации. Мы постоянно работаем над тем, чтобы доверие к полиции росло, а это невозможно без поддержки масс-медиа", - сказал Геращенко.

По его словам, пока прессу в Украине можно считать "четвертой властью", но вместе с тем существуют реальные проблемы, связанные с журналистской деятельностью. С одной стороны, это недостаточная толерантность к прессе со стороны общества, а с другой - контроль СМИ теми или иными финансовыми группами.

"В Украине права журналистов защищены законодательством - в частности, статьями 171 и 345-1 Уголовного кодекса. Более того, они защищаются наравне с правами работников правоохранительных органов", - отметил замминистра внутренних дел.

В свою очередь, начальник департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Евгений Макаров отметил актуальность и важность защиты прав медиасообщества.

"Для более плодотворного взаимодействия и оперативного обмена информацией создан почтовый ящик для прямого диалога с представителями масс-медиа. Все сообщения, которые туда поступают, моментально обрабатываются и направляются для реагирования в соответствующие органы полиции", - сказал он.

Кроме того, временно исполняющий обязанности начальника ГУНП Александр Ганжа заверил, что полиция области делает все возможное для обеспечения безопасности журналистов и эффективных расследований совершенных в отношении них преступлений.

"Мы всегда открыты для конструктивного диалога с представителями средств массовой информации и готовы всеми предусмотренными законом средствами содействовать защите их профессиональной деятельности и восстановлению прав и свобод в случае нарушения", - отметил он.

В пресс-службе МВД отметили, что по словам начальника следственного управления Александра Саламахи за последние пять лет следственными подразделениями полиции Одесской зарегистрировано 93 производства касательно расследования дел по фактам уголовных преступлений в сфере профессиональной деятельности журналистов.

По его словам, эти преступления предусмотренные ст. 171 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста), 347-1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) и 348-1 (посягательство на жизнь журналиста) Уголовного кодекса Украины.

По результатам расследования 17 производств направлены в суд.