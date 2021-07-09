Сайт ВМС Украины атаковали российские хакеры, разместив ложную информацию о Sea Breeze-2021

В работу сайта Военно-морских сил (ВМС) Украины несанкционированно вмешались связанные с Россией хакеры, которые разместили там фейковые сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля. 9 июля имели место случаи хакерских атак структур государства-агрессора на веб-портал Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями Sea Breeze-2021, которое что продолжаются в акватории Черного моря. "При этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем ВСУ", - сообщили в ведомстве.

По информации оборонного ведомства, произошло временное прекращение работы сайта украинского флота, которое вызвало использование уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания.

"Сейчас угрозу устранены, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время", - отметили в пресс-службе Минобороны.

Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время уполномоченные подразделения проводят работу по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты.